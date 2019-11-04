СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-04T13:30:19+03:00

В Тюмени пройдут интеллектуальные баталии по мотивам 90-х. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Поностальгировать об ушедших 90-х тюменцев приглашают на тематический квиз, творческие баталии пройдут 7 ноября, сообщает интернет-портал «Мегатюмень». На протяжении нескольких раундов участники смогут вспомнить музыкальные заставки сериалов, персонажей кино и мультфильмов 90 -х.

По словам руководитель проектного офиса Ирина Мустыгина мультицентра «Моя территория» Ирины Мустыгиной, мода циклична, и сегодня возвращается стиль прошлого столетия. Отметим, что тематика девяностых годов будет фигурировать в событиях мультицентра на протяжении всего ноября по четвергам.

Так, 14 ноября состоится квартирник, после, будет проведено «лайфхак-шоу по стилю: 90-е в 20-е». Финальным событием месяца станет игротека «Назад в прошлое», где участники смогут воспользоваться настольными играми и видеоприставками, которые были популярны в девяностых.

Отметим, что квиз — это игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы из различных областей знания. Мероприятие пройдет 7 ноября в 18:30 в мультицентре Моя территория (Ванцетти, 1).

ИСТОЧНИК KP.RU