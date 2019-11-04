Благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» получил специальный приз на четырехтомную книгу

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-04T09:32:17+03:00

Уникальность и значение этих книг уже оценили многие учёные, краеведы, издатели, писатели

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Благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» стал лауреатом XIV открытого конкурса «Просвещение через книгу» в Москве. Торжественное вручение дипломов и памятных призов лауреатам XIV открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» состоялось 31 октября 2019 года в Москве.

Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организатор конкурса – Издательский совет Русской Православной Церкви при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Специальный приз конкурса получил благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» за недавно презентованный в Москве в Русском географическом обществе, издательский проект Аркадия Елфимова «Северный морской путь» (в 4 томах), посвящённый освоению кратчайшего морского маршрута между Северной Европой и Восточной Азией.

Отметим, что четырехтомник пополнил серию знаменитого альманаха «Тобольск и вся Сибирь», став 18-изданием. Уникальность и значение этих книг уже оценили многие учёные, краеведы, издатели, писатели.

ИСТОЧНИК KP.RU