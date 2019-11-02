2019-11-02T18:30:17+03:00
Общество

Реализация регионального проекта по формированию городской среды в Тюменской области обойдётся в 620 млн рублей

Об этом сообщил замгубернатора региона, начальника ГУС Тюменской области Сергей Шустов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Реализация регионального проекта по формированию городской среды в Тюменской области обойдётся в 620 млн рублейРеализация регионального проекта по формированию городской среды в Тюменской области обойдётся в 620 млн рублейФото: Татьяна Коркина
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Более 620 млн рублей составят затраты на реализацию регионального проекта по формированию комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом в субботу сообщает портал «Тюменская линия» со ссылкой на замгубернатора региона, начальника ГУС Тюменской области Сергея Шустова.

По его словам, только в Тюмени планируется завершить благоустройство 11 дворов «многоквартирников» и трёх общественных пространств. Общая стоимость – более 460 млн рублей, 112 млн рублей из которых – федеральные деньги.

- Работы по благоустройству идут в соответствии с графиком. Их планируется завершить к 1 ноября. При этом оплата подрядчикам производится только после приемки объектов, -отметил Сергей Шустов.

В этом году Ишим и Тобольск стали победителями Всероссийского конкурса проектов по созданию городской комфортной среды среди малых городов. Из федерального бюджета оба города получат субсидии в размере 170 млн рублей.

Всего на благоустройство дворов и общественных пространств в консолидированном бюджете региона в 2019 году предусмотрено 1,3 млрд рублей. На эти средства будут благоустроены 94 двора и 18 общественных территорий в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и Тюменском района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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