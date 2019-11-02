2019-11-02T16:13:28+03:00
Общество

Где и как узнать о мерах социальной поддержки в Тюменской области

В регионе работает специальный портал услуг
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Где и как узнать о мерах социальной поддержки в Тюменской областиГде и как узнать о мерах социальной поддержки в Тюменской областиФото: Татьяна Коркина
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Информацию о мерах социальной поддержки в Тюменской области отныне можно узнать, не выходя из дома. Департамент социального развития опубликовал на портале услуг региона электронные информационные сервисы для населения в зависимости от жизненной ситуации.

Здесь можно узнать о мерах соцподдержки семьям с детьми, об организации отдыха и оздоровления детей, о порядке выдачи удостоверения ветерана труда и т.д.

На портал услуг можно зайти с компьютера, ноутбука, смартфона, в филиалах МФУ или с гостевого компьютера в органах социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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