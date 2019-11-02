2019-11-02T15:37:36+03:00
Общество

Посадившим деревья тюменским школьникам осталось построить дом и родить сына

Так пошутили мальчишки во время акции «Классное дерево»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Посадившим деревья тюменским школьникам осталось построить дом и родить сынаПосадившим деревья тюменским школьникам осталось построить дом и родить сынаФото: Татьяна Коркина
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Ученики 11 «А» класса тюменской школы №5 приняли участие в акции «Классное дерево» на Текутьевском бульваре. Ребята садили остролистный клён, за что были награждены зелёными браслетами с надписью акции. Как сообщает «Тюменская область сегодня», мальчишки шутили, что дерево посажено, осталось построить дом и родить сына.

Акция «Посади дерево» стартовала в городе в прошлом году. По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в городской администрации утвердили порядок предоставления субсидии на это благородное и нужное дело. В этом году на посадку деревьев и кустарников в скверах, парках и по обочинам дорог, а также на устройство и ремонт газонов выделено 9,5 млн рублей. Высадка деревьев проводится в рамках реализации национального проекта «Экология».

На Текутьевском бульваре посадили молодые ели, сибирские пихты с пьянящим ароматом, декоративные яблони роялти, адаптированные к сибирскому климату. Также в городе садят рябину, дуб черешчатый, липу, тополь, пузыреплодник и кизильник.

Чтобы принять участие в акции, можно присоединиться к инициативной группе дома или организовать собрание и подать документы на получение субсидии в управление по экологии департамента городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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