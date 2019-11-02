2019-11-02T14:40:13+03:00
Происшествия

В Тобольске пятый день ищут дедушку, одетого во всё синее

Мавлетдинова Мавлятша ушёл из дома 29 октября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тобольске разыскивают Мавлетдинова Мавлятша 1941 года рождения, который 29 октября ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся. Объявление о пропаже мужчины появилось в группе поискового отряда «Белая сова».

Пропавший был одет в серую летнюю кепку, синюю куртку-спецовку со светоотражающей полосой на спине, синюю рубашку в клетке, синюю футболку, синее трико и резиновые сапоги. На вид мужчине 80 лет, рост 165 см, плотного телосложения. Волосы короткие прямые, седые.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам:

- 02/112 (полиция)

- 8(3452) 793-023, 793-525 – УУР УМВД России по Тюменской области

- 8-932-32-39-911 – волонтёры ПО «Белая Сова – Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени на Салаирском тракте перевернулась маршрутка с 18 пассажирами
Где и как узнать о мерах социальной поддержки в Тюменской области
Посадившим деревья тюменским школьникам осталось построить дом и родить сына
«Труповозка» с торчащими ногами, разъезжавшая в Тюмени в Хэллоуин, заинтересовала полицию
Команда КВН «Наполеон Динамит» не в обиде на Галустяна за «тройку» в полуфинале
Кольца Сатурна, Юпитер и Луну с кратерами и морями увидела тысяча тюменцев
Для тюменских мам и пап прошёл марафон открытых консультаций
В Ишиме откроется этнографический музей Ивана-Дурака
В Тюмени на Пермякова полностью выгорела квартира
Опубликовано видео с места авиационного инцидента в Рощино
В Тюменском районе откроются три новых фельдшерско-акушерских пункта
Через три года в здании круглой бани в Тюмени появится планетарий
Фотографии Иосифа Шустера радуют тюменцев на новой выставке