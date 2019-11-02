В Тобольске пятый день ищут дедушку, одетого во всё синее
В Тобольске разыскивают Мавлетдинова Мавлятша 1941 года рождения, который 29 октября ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся. Объявление о пропаже мужчины появилось в группе поискового отряда «Белая сова».
Пропавший был одет в серую летнюю кепку, синюю куртку-спецовку со светоотражающей полосой на спине, синюю рубашку в клетке, синюю футболку, синее трико и резиновые сапоги. На вид мужчине 80 лет, рост 165 см, плотного телосложения. Волосы короткие прямые, седые.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам:
- 02/112 (полиция)
- 8(3452) 793-023, 793-525 – УУР УМВД России по Тюменской области
- 8-932-32-39-911 – волонтёры ПО «Белая Сова – Тюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU