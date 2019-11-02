2019-11-02T14:13:41+03:00
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Команда КВН «Наполеон Динамит» не в обиде на Галустяна за «тройку» в полуфинале

Теперь тюменцам предстоит побороться в традиционном «Кубке мэра Москвы»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Наполеон Динамит VKФото: Наполеон Динамит VK
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Тюменская команда «Наполеон Динамит» примет участие в традиционном «Кубке мэра Москвы», который пройдёт 8 ноября, в День рождения клуба весёлых и находчивых. На игре разыграют путёвку в финал сезона Высшей лиги-2019, а участниками станут команды, которые не прошли в итоговую игру по результатам полуфинала.

Наши заняли третье место, уступив соперникам. Однако после игры болельщики активно поддержали команду и настояли на участие в «Кубке». По словам участника команды Артёма Смирнова, на игре они выжали всё, что смогли. Где-то не спали, где-то доработали, но перед собой команде не стыдно.

- Конкурс одной песни у нас изначально был другой, нам его вырезали на редактурах и пришлось написать новый. А так вообще хорошо все было: писали-спали-ели две недели, - рассказал Александр Бурдашев.

Член жюри, юморист Михаил Галустян поставил команде «тройку», но тюменцы не в обиде. Говорят: оценки – объективная вещь, тут решают люди. Как отметил Бурдашев, его тоже звали в жюри в разных конкурсах.

- Я понимаю, что в жюри для того и сажают, чтобы они определяли результат игры, и придираться к их оценке нельзя, - цитирует участника портал «Вслух.ру».

Соперниками «Наполеона Динамита» на «Кубке» станут команды: «Такая история», «НАТЕ», «Будем дружить семьями». Будет три конкурса: приветствие, разминка с экраном, музыкальный фристайл. По мнению болельщиков, у команды есть все шансы на победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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