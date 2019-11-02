Для тюменских мам и пап прошёл марафон открытых консультаций

СЕГОДНЯ 13:08 2019-11-02T13:08:54+03:00

Вместе с детьми они провели каникулы с пользой

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Осенние каникулы уже подходят к завершению, неделя отдыха для школьников и их родителей оказалась насыщенной на события. Во время каникул для мам и пап прошел марафон открытых консультаций, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

На консультациях родители вместе со специалистами обсудили вопросы, касающиеся воспитания, обучения и образа жизни детей. Так, мамы и папы узнали, как помочь школьнику подготовиться к экзаменам и контрольным, в каких олимпиадах могут принять участие их дети и какие «бонусы» дают интеллектуальные состязания, также коснулись темы здорового образа жизни и вредных привычек. «Как приобщить ребенка к ЗОЖ?» - этот вопрос волновал многих родителей.

Интересовала родителей и тема образовательных веб-платформ, которые активно используются сегодня в школах.

Отметим, что теоретические знания подкреплялись и практическими навыками, так, мамы и папы смогли попробовать силы в сдаче экзамена.

ИСТОЧНИК KP.RU