Для тюменских мам и пап прошёл марафон открытых консультаций
Осенние каникулы уже подходят к завершению, неделя отдыха для школьников и их родителей оказалась насыщенной на события. Во время каникул для мам и пап прошел марафон открытых консультаций, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».
На консультациях родители вместе со специалистами обсудили вопросы, касающиеся воспитания, обучения и образа жизни детей. Так, мамы и папы узнали, как помочь школьнику подготовиться к экзаменам и контрольным, в каких олимпиадах могут принять участие их дети и какие «бонусы» дают интеллектуальные состязания, также коснулись темы здорового образа жизни и вредных привычек. «Как приобщить ребенка к ЗОЖ?» - этот вопрос волновал многих родителей.
Интересовала родителей и тема образовательных веб-платформ, которые активно используются сегодня в школах.
Отметим, что теоретические знания подкреплялись и практическими навыками, так, мамы и папы смогли попробовать силы в сдаче экзамена.
ИСТОЧНИК KP.RU