2019-11-02T10:00:23+03:00
Происшествия

В Тюмени на Пермякова полностью выгорела квартира

Пожар локализован на площади 10 квадратных метров
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Квартира в многоэтажном доме №81 по ул. Пермякова в Тюмени загорелась сегодня утром, 2 ноября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сигнал о возгорании на 14 этаже дома поступил в 08.28 местного времени. На месте происшествия работали 18 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Спасатели эвакуировали 10 человек, из которых двое – дети. Пожар локализован на площади 10 квадратных метров.

По словам очевидца, по совместительству жильца дома, пожарные оперативно приехали на место ЧП.

- Собрался с детьми в кинотеатр, а у меня дом горит, - написал в социальных сетях мужчина.

Соседи рассказали, что в квартире находились мама с ребёнком. Пока мать спала, малыш баловался с зажигалкой. Жильё полностью выгорело, но, к счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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