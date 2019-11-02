В Тюмени на Пермякова полностью выгорела квартира
Квартира в многоэтажном доме №81 по ул. Пермякова в Тюмени загорелась сегодня утром, 2 ноября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сигнал о возгорании на 14 этаже дома поступил в 08.28 местного времени. На месте происшествия работали 18 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Спасатели эвакуировали 10 человек, из которых двое – дети. Пожар локализован на площади 10 квадратных метров.
По словам очевидца, по совместительству жильца дома, пожарные оперативно приехали на место ЧП.
- Собрался с детьми в кинотеатр, а у меня дом горит, - написал в социальных сетях мужчина.
Соседи рассказали, что в квартире находились мама с ребёнком. Пока мать спала, малыш баловался с зажигалкой. Жильё полностью выгорело, но, к счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU