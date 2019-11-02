Тюменские школьники и студенты познакомились с профессией метролога

СЕГОДНЯ 07:14 2019-11-02T07:14:43+03:00

Экскурсия на ЦСМ Росстандарта прошла в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

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Эталонное оборудование для поверки средств изменений, радар, дефибриллятор и излучатели для поверки средств бесконтактного измерения температуры увидели студенты ТИУ, посетившие ЦСМ Росстандарта в Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Как сообщает ИА «Тюменская линия», это программа, которая реализуется Союзом машиностроителей России с 2015 года.

«Неделя без турникетов» направлена на профориентационное информирование о деятельности ведущих российских предприятий и популяризацию инженерных профессий и специальностей. Будущие специалисты в лице школьников и студентов знакомятся с работой предприятий, которые функционируют в Тюменской области.

Большой интерес у ребят вызвала лаборатория для поверки акустических средств измерений, в которой созданы условия для подавления посторонних звуков, и лаборатория поверки электротехнических СИ.

В лаборатории теплотехнических СИ ребята познакомились с пирометрами и тепловизорами – излучателями для поверки средств бесконтактного измерения температуры. В лаборатории поверки геометрических СИ они познакомились с эталонным оборудованием для измерения длины, углов и диаметров.

Несмотря на небольшое количество времени, ребята успели познакомиться с профессией метролога и узнать о её значимости.

ИСТОЧНИК KP.RU