2019-11-02T07:14:43+03:00
Общество

Тюменские школьники и студенты познакомились с профессией метролога

Экскурсия на ЦСМ Росстандарта прошла в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменские школьники и студенты познакомились с профессией метролога. Фото: Тюменский ЦСМТюменские школьники и студенты познакомились с профессией метролога. Фото: Тюменский ЦСМ
Изменить размер текста:

Эталонное оборудование для поверки средств изменений, радар, дефибриллятор и излучатели для поверки средств бесконтактного измерения температуры увидели студенты ТИУ, посетившие ЦСМ Росстандарта в Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Как сообщает ИА «Тюменская линия», это программа, которая реализуется Союзом машиностроителей России с 2015 года.

«Неделя без турникетов» направлена на профориентационное информирование о деятельности ведущих российских предприятий и популяризацию инженерных профессий и специальностей. Будущие специалисты в лице школьников и студентов знакомятся с работой предприятий, которые функционируют в Тюменской области.

Большой интерес у ребят вызвала лаборатория для поверки акустических средств измерений, в которой созданы условия для подавления посторонних звуков, и лаборатория поверки электротехнических СИ.

В лаборатории теплотехнических СИ ребята познакомились с пирометрами и тепловизорами – излучателями для поверки средств бесконтактного измерения температуры. В лаборатории поверки геометрических СИ они познакомились с эталонным оборудованием для измерения длины, углов и диаметров.

Несмотря на небольшое количество времени, ребята успели познакомиться с профессией метролога и узнать о её значимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опубликовано видео с места авиационного инцидента в Рощино
В Тюменском районе откроются три новых фельдшерско-акушерских пункта
Через три года в здании круглой бани в Тюмени появится планетарий
Фотографии Иосифа Шустера радуют тюменцев на новой выставке
Хинкали, манты и пельмени объединили тюменцев в одну большую семью
В Многопрофильном консультативно-диагностическом центре открыли кабинет нагрузочных проб
Как будут ходить автобусы в Тюмени 4 ноября 2019
Погода в Тюмени 2 ноября: местами пройдёт умеренный снег
Тюменские предприятия активно отправляют заявки на конкурс «Лучший экспортёр года»
Достижения Тюменской области представят в проекте «Время Крыма»
Александр Моор назначил Владислава Чернова председателем областного комитета по делам национальностей
Гости тюменской агропромышленной выставки-презентации попадут в «Молочный город»
Памятник строителям, КамАЗ в доме и несчастные тюменцы: публикуем главные новости Тюмени 1 ноября 2019
Улицу Декабристов в Тюмени закроют на девять дней
В Тюмени подведут итоги фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов
В Тюменской области растут объёмы производства мяса, молока и яиц
В тюменские маршруты №36, 40, 45 и 155 внесены изменения
Как будут работать поликлиники Тюмени в ноябрьские праздники 2019 года
В Тюменском районе появится интерактивный центр для детей «Ремесленная слобода»
Тюменские производители продуктов питания отправятся в Болгарию на Международную выставку
Условный срок получил тюменец, «заминировавший» мост через реку Тобол
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
На канале «Тюменское время» отобрали двух кандидатов в телеведущие