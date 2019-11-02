Тюменские школьники и студенты познакомились с профессией метролога
Эталонное оборудование для поверки средств изменений, радар, дефибриллятор и излучатели для поверки средств бесконтактного измерения температуры увидели студенты ТИУ, посетившие ЦСМ Росстандарта в Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Как сообщает ИА «Тюменская линия», это программа, которая реализуется Союзом машиностроителей России с 2015 года.
«Неделя без турникетов» направлена на профориентационное информирование о деятельности ведущих российских предприятий и популяризацию инженерных профессий и специальностей. Будущие специалисты в лице школьников и студентов знакомятся с работой предприятий, которые функционируют в Тюменской области.
Большой интерес у ребят вызвала лаборатория для поверки акустических средств измерений, в которой созданы условия для подавления посторонних звуков, и лаборатория поверки электротехнических СИ.
В лаборатории теплотехнических СИ ребята познакомились с пирометрами и тепловизорами – излучателями для поверки средств бесконтактного измерения температуры. В лаборатории поверки геометрических СИ они познакомились с эталонным оборудованием для измерения длины, углов и диаметров.
Несмотря на небольшое количество времени, ребята успели познакомиться с профессией метролога и узнать о её значимости.
ИСТОЧНИК KP.RU