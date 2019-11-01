Александр Моор назначил Владислава Чернова председателем областного комитета по делам национальностей

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-01T17:11:33+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 1 ноября, подписал распоряжение о назначении Владислава Чернова председателем комитета по делам национальностей Тюменской области. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.

Владислав Леонидович Чернов родился в городе Макушино Курганской области. В 2004 году окончил юридический факультет Института государства и права ТюмГУ по направлению «Юриспруденция». С 2013 года Чернов работал заместителем председателя комитета по делам национальностей Тюменской области.

Комитет занимается разработкой и реализацией мероприятий по государственной поддержке национально-культурных автономий и других общественных объединений, порядком предоставления государственной поддержки в форме субсидий национально-культурным автономиям, предложений по реализации государственной политики, основных направлений деятельности и проектов в сфере этноконфессиональных и общественно-политических отношений.

Он участвует в разработке и реализации нормативных правовых актов области, государственных программ по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, поддерживает региональные и местные культурные автономии, обеспечивает взаимодействие Правительства Тюменской области с руководителями и представителями институтов гражданского общества, осуществляет анализ и экспертную оценку процессов и явлений этноконфессионального и общественно-политического развития.

ИСТОЧНИК KP.RU