СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-01T15:19:57+03:00

Как будут работать поликлиники Тюмени в ноябрьские праздники 2019 года. Фото: Ольга Крыльцова

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В праздничный день 4 ноября все территориальные поликлиники города будут работать в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сообщает комитет здравоохранения администрации города Тюмени.

В ведомстве пояснили, что в День народного единства двери медицинских учреждений откроют с 9.00 до 12.00. В это время пациентов примут дежурные врачи. Также будет организована работа процедурного и перевязочного кабинетов.

Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении.

КСТАТИ

Номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению – скорой помощи: при звонке со стационарного телефона – 03; при звонке с сотового телефона – 103.

ИСТОЧНИК KP.RU