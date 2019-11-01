2019-11-01T15:19:57+03:00
Здоровье

Как будут работать поликлиники Тюмени в ноябрьские праздники 2019 года

Подробный график работы поликлиник Тюмени в ноябрьские праздники
Вадим Бегун
Поделиться:
Как будут работать поликлиники Тюмени в ноябрьские праздники 2019 года.Как будут работать поликлиники Тюмени в ноябрьские праздники 2019 года.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В праздничный день 4 ноября все территориальные поликлиники города будут работать в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сообщает комитет здравоохранения администрации города Тюмени.

В ведомстве пояснили, что в День народного единства двери медицинских учреждений откроют с 9.00 до 12.00. В это время пациентов примут дежурные врачи. Также будет организована работа процедурного и перевязочного кабинетов.

Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении.

КСТАТИ

Номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению – скорой помощи: при звонке со стационарного телефона – 03; при звонке с сотового телефона – 103.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор назначил Владислава Чернова председателем областного комитета по делам национальностей
Гости тюменской агропромышленной выставки-презентации попадут в «Молочный город»
Памятник строителям, КамАЗ в доме и несчастные тюменцы: публикуем главные новости Тюмени 1 ноября 2019
Улицу Декабристов в Тюмени закроют на девять дней
В Тюмени подведут итоги фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов
В Тюменской области растут объёмы производства мяса, молока и яиц
В тюменские маршруты №36, 40, 45 и 155 внесены изменения
В Тюменском районе появится интерактивный центр для детей «Ремесленная слобода»
Тюменские производители продуктов питания отправятся в Болгарию на Международную выставку
Условный срок получил тюменец, «заминировавший» мост через реку Тобол
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
На канале «Тюменское время» отобрали двух кандидатов в телеведущие