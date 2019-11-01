2019-11-01T13:49:29+03:00
Происшествия

Тюменец, доставлявший наркотики в колонию, сам сядет в тюрьму

Свертки с запрещенным веществом мужчина обмотал скотчем
Вадим Бегун
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Тюменец сядет в тюрьму за перекидку наркотиков в колонию. Фото - pixabay.com.Тюменец сядет в тюрьму за перекидку наркотиков в колонию. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесен приговор в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

– Как следует из материалов уголовного дела, в апреле этого года в управление по контролю за оборотом наркотиков поступила оперативная информация, что тюменец причастен к перекидам наркотиков в исправительную колонию №1. За ним тут же было организовано наблюдение. Ночью 4 апреля молодого человека по дороге в колонию задержали сотрудники полиции и исправительного учреждения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что при нем находились две металлические гайки, обмотанные скотчем, внутри которых были свертки с наркотиками общей массой более 17 граммов. Суд назначил подсудимому 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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