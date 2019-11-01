На следующей неделе тюменцев ждут плюсовая температура и дожди

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-01T10:46:32+03:00

Весь снег, что выпал за эти дни, может растаять

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В Тюмени на следующей неделе ожидается плюсовая температура. Весь снег, что лежит сейчас на городских дорогах, может растаять.

Уже со вторника, 5 ноября, в областном центре существенно потеплеет. Температура воздуха резко подскочит от минус 6 до плюс одного градуса. Кстати, снегопад, который начался еще вчера, прекратится только в воскресенье. В понедельник будет ясно, солнечно и без осадков, а во вторник в Тюмени снова пойдет снег.

В среду в связи с увеличением температуры еще на один градусов, польет небольшой дождь, который продолжится и на следующий день, в четверг. В этот день станет еще теплее – плюс три градуса.

Со следующей пятницы, согласно данным Тюменского гидрометцентра, температура воздуха снизится на один градус, а в субботу резко похолодает до минус 12. Все эти «теплые» дни будет дуть юго-западный ветер 5-6 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU