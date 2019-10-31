Погода на 31 октября в Тюмени: снег на целый день
Сегодня, 31 октября, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера.
Температура воздуха ночью будет -5, днем – минус 2. Максимальная температура в этот день – минус 1 градус. Вечером она опустится до -2. В этот день ожидается восточный ветер 1-6 метров в секунду.
В этот день почитается память святого апостола и евангелиста Луки. С этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов. Наши предки 31 октября заглядали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем опускается.
ИСТОЧНИК KP.RU