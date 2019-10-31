2019-10-31T05:41:05+03:00
Общество

Тюменские автоинспекторы работают в усиленном режиме из-за приближающегося снегопада

В ГИБДД дали несколько рекомендаций автомобилистам
Вадим Бегун
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Тюменские гаишники работают в усиленном режиме. Фото - Константин Заикин.Тюменские гаишники работают в усиленном режиме. Фото - Константин Заикин.
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ГИБДД Тюменской области переходит на усиленный режим в связи с прогнозируемым снегопадом. Автоинспекторы постараются предотвратить дорожные аварии, количество которых растет возрастает при движении в плохих погодных условиях.

– Наши сотрудники вместе с дорожными службами будут контролировать дорожную обстановку, чтобы своевременно обнаружить и устранить гололед и снежные переметы. Также они будут предупреждать водителей об опасности в случае ухудшения видимости на трассах, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД рекомендует автомобилистам, особенно с небольшим водительским стажем, воздержаться от дальних поездок до окончания снегопада, а также учитывать плохую видимость и дорожные условия при выборе скоростного режима.

При движении в сложных дорожных условиях водителям не следует лихачить и совершать рискованные маневры. Нужно всегда соблюдать дистанцию и быть готовым к противоаварийным действиям в случае возникновения опасности на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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