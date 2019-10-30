2019-10-30T11:56:37+03:00
Происшествия

На тюменской трассе большегруз вечером насмерть сбил пешехода

Мужчину не было видно в темноте
Лидия Шумкова
Поделиться:
Смертельное ДТП произошло на трассе Омутинское – Юргинское. Фото Управления ГИБДД по Тюменской областиСмертельное ДТП произошло на трассе Омутинское – Юргинское. Фото Управления ГИБДД по Тюменской области
Изменить размер текста:

Трагедия произошла накануне в седьмом часу вечера на 4-м километре автодороги Омутинское – Юргинское. Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Тюменской области, 58-летний мужчина шел по неосвещенной проезжей части вне населенного пункта. На нем не было одежды со световозвращающими элементами. Его сбил грузовик «МАН», которым управлял 30-летний молодой человек. Пешеход скончался на месте происшествия.

Неизвестный сбил 86-летнюю пенсионерку на улице Мельникайте, 135б в Тюмени. Фото Управления ГИБДД по Тюменской области

Неизвестный сбил 86-летнюю пенсионерку на улице Мельникайте, 135б в Тюмени. Фото Управления ГИБДД по Тюменской области

За минувшие сутки на дорогах Тюменской области еще два пешехода стали участниками ДТП. Около полудня 86-летнюю пенсионерку сбил неизвестный на улице Мельникайте, 135б в Тюмени. Автомобиль двигался задним ходом и наехал на пожилую женщину. Вместо больницы, водитель довез ее до дома и уехал. Позднее сбитой бабушке пришлось обратиться в больницу, где ей диагностировали ушиб спины и травмы ребер.

Другой неустановленный автомобиль в Тюмени сбил 11-летнюю школьницу прямо на пешеходном переходе. Фото Управления ГИБДД по Тюменской области

Другой неустановленный автомобиль в Тюмени сбил 11-летнюю школьницу прямо на пешеходном переходе. Фото Управления ГИБДД по Тюменской области

В тот же день около шести вечера еще один неустановленный автомобиль в Тюмени сбил 11-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Демьяна Бедного. По предварительным данным, водитель не пропустил ребенка. После ДТП он привел ее домой и скрылся. Позднее родные отвели девочку в больницу, поскольку она получила травмы.

В настоящее время полиция разыскивает этих водителей и просит очевидцев позвонить в ГИБДД по телефонам: (3452) 29-14-88, 8(922)263-31-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени обсудят выплату пособий по обязательному социальному страхованию
В Тюмени из-за подозрительной сумки эвакуировали персонал и пациентов поликлиники №8
Тобольского подростка, который сбежал от бабушки и хотел уехать в Новый Уренгой, нашли в Тюмени
Тюменская область и Венгрия развивают торговые и гуманитарные связи
Тюменец расплатился в магазине фальшивыми деньгами и получил три года условно
До аэропорта Рощино в Тюмени можно добраться на дополнительных автобусах №1 и №54
Надеялась на подарок: пенсионерка из Ялуторовска вместо презента от банка лишилась денег
Тюменские предприниматели презентовали продукцию на выставке в Баку
Для жителей Тюменской области, пострадавших от политических репрессий, организован заезд в социально-оздоровительный центр
Тоболяк угодил в тюрьму после того, как согласился помочь другу
«Пир горой!»: в Тюмени пройдет грандиозный праздник в День народного единства
Тоболяк лишился крупной суммы денег после разговора с мошенником
В Тюмени на девять часов обесточат светофор
Погода на 30 октября в Тюмени: температура ушла в минус
В музеи Тюменской области можно записаться при помощи мобильного приложения
«Транспорт 72», «ЖКХ 72» и «ЗАГС 72»: три мобильных приложения, без которых тюменцам не обойтись
Тюменцы могут научиться правильно измерять артериальное давление
Мобильные приложения «Бизнес 72» и «Образование 72» пользуются большим спросом у тюменцев
Офтальмологи внедряют новые методики выполнения разреза при операциях на глазах
Тюменцам удобно записываться к врачу через мобильное приложение «Медицина 72»
В Многопрофильном консультативно-диагностическом центре появилось уникальное оборудование
Стали известны чемпионы регионального финала «Кубка РТК: Тюмень»
На Национальном чемпионате профмастерства Тюменскую область представят 19 человек
От реализации национального проекта «Культура» заметен существенный эффект
В Тюменской области в 2019 году планируется расселить 22 тысячи «квадратов» аварийного жилого фонда
Ночной ураган, приговор убийце матери и миллиарды на дорогу: публикуем главные новости Тюмени 29 октября 2019
Почти пятнадцать километров «ливневок» построили в Тюмени за год