На тюменской трассе большегруз вечером насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-30T11:56:37+03:00

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Трагедия произошла накануне в седьмом часу вечера на 4-м километре автодороги Омутинское – Юргинское. Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Тюменской области, 58-летний мужчина шел по неосвещенной проезжей части вне населенного пункта. На нем не было одежды со световозвращающими элементами. Его сбил грузовик «МАН», которым управлял 30-летний молодой человек. Пешеход скончался на месте происшествия.

Неизвестный сбил 86-летнюю пенсионерку на улице Мельникайте, 135б в Тюмени. Фото Управления ГИБДД по Тюменской области

За минувшие сутки на дорогах Тюменской области еще два пешехода стали участниками ДТП. Около полудня 86-летнюю пенсионерку сбил неизвестный на улице Мельникайте, 135б в Тюмени. Автомобиль двигался задним ходом и наехал на пожилую женщину. Вместо больницы, водитель довез ее до дома и уехал. Позднее сбитой бабушке пришлось обратиться в больницу, где ей диагностировали ушиб спины и травмы ребер.

Другой неустановленный автомобиль в Тюмени сбил 11-летнюю школьницу прямо на пешеходном переходе. Фото Управления ГИБДД по Тюменской области

В тот же день около шести вечера еще один неустановленный автомобиль в Тюмени сбил 11-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Демьяна Бедного. По предварительным данным, водитель не пропустил ребенка. После ДТП он привел ее домой и скрылся. Позднее родные отвели девочку в больницу, поскольку она получила травмы.

В настоящее время полиция разыскивает этих водителей и просит очевидцев позвонить в ГИБДД по телефонам: (3452) 29-14-88, 8(922)263-31-33.

ИСТОЧНИК KP.RU