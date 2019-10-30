2019-10-30T11:17:02+03:00
Общество

В Тюмени обсудят выплату пособий по обязательному социальному страхованию

Особое внимание участники мероприятия уделят защите прав работников
Марина Васильева
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Замечания и предложения по повышению качества оказываемых услуг будут преданы в Фонд социального страхования. Фото Ивана ГорбуноваЗамечания и предложения по повышению качества оказываемых услуг будут преданы в Фонд социального страхования. Фото Ивана Горбунова
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В Тюмени пройдет круглый стол на тему «Реализация прав граждан на выплату пособий по обязательному социальному страхованию». Его организует газета «Комсомольская правда Тюмень» совместно с региональным отделением Фонда социального страхования.

В мероприятии примут участие специалисты регионального отделения Фонда социального страхования РФ, представители прокуратуры Тюменской области, общественные организации, СМИ.

Эксперты обсудят основные задачи и функции системы обязательного социального страхования, отдельно остановятся на защите прав работников. Особое внимание планируется уделить нововведениям текущего года, призванным обеспечить своевременное получение пособий.

- Выплата пособий по социальному страхованию является возмещением утраченного заработка. Это напрямую зависит от фонда оплаты труда. Именно своевременная оплата труда, «белая» заработная плата, создает у граждан уверенность в завтрашнем дне, - отметили в региональном отделении Фонда социального страхования.

Вместе с тем, работодатели не всегда исполняют свои обязательства по выплате пособий. В таких случаях региональное отделение ФСС осуществляет выплаты по временной нетрудоспособности и в связи с материнством непосредственно на лицевые счета получателей.

Так, по данным ведомства, только за 2018 год на счета 319 жителей региона поступило более 17 млн рублей. За 9 месяцев этого года - 139 человек получили выплаты на сумму почти в 10 млн рублей. Вторым важным вопросом круглого стола станет неформальная занятость и распространенная практика «серых» зарплат. В результате чего у сотрудников, зачастую, возникают проблемы с получением тех или иных пособий.

Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола. Все предложения и замечания, высказанные на мероприятии, будут переданы в Фонд социального страхования. Круглый стол состоится 7 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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