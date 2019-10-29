2019-10-29T19:42:07+03:00
Здоровье

Тюменцы могут научиться правильно измерять артериальное давление

Кабинет социального здоровья открылся в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы могут научиться правильно измерять артериальное давлениеТюменцы могут научиться правильно измерять артериальное давлениеФото: Татьяна Коркина
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Во взрослой поликлинике Областной клинической больницы №2 в октябре открылся кабинет социального здоровья, где тюменцы смогут научиться правильно измерять артериальное давление и получить полную информацию по профилактике и контролю артериальной гипертонии. Кабинет открылся в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Основная задача опытных медсестёр, которые работают в кабинете №216, - диспансерное наблюдение пациентов с диагностированной артериальной гипертонией. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, сотрудники приглашают на обследование тех, кто давно не посещал врача, контролируют эффективность подобранных лекарственных препаратов, организуют своевременное проведение лабораторных и диагностических исследований и сигнализируют доктору о переменах в самочувствии больного для коррекции терапии.

По словам старшей медицинской сестры взрослой поликлиники ГБУЗ ТО «ОКБ №2» Татьяны Другановой, лечение артериальной гипертензии (гипертонии) заключается в комплексе применяемых мер, а именно – в приёме лекарственных препаратов и изменении образа жизни.

- Важно, чтобы пациент понимал, насколько серьезно его заболевание, а также мог грамотно применять немедикаментозные методы терапии. Этому мы и обучаем в кабинете социального здоровья – доносим до пациентов в доступной форме максимум информации о причинах, механизме и осложнениях артериальной гипертензии, - рассказала Татьяна Друганова.

В кабинет может обратиться любой горожанин в порядке живой очереди или по предварительной записи по тел. 8(3452) 28-72-14. При себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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