Известную тюменскую птицефабрику оштрафуют за порчу земли куриным пометом

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-29T14:57:23+03:00

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В Тюменской области оштрафована птицефабрика «Боровская». Предприятие не соблюдает требования земельного законодательства, портя землю куриным пометом.

– Общество допустило порчу земель на площади 9,8 гектаров. Сотрудники складировали куриный помет прямо на участок без специального влагопоглощающего материала. Земля не была защищена от атмосферных осадков, не были проведены обязательные мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что по фактам нарушений птицефабрику привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 440 тысяч рублей. Однако предприятие так и не провело рекультивацию нарушенных земель. Суд снова оштрафовал общество: в этот раз на пятьдесят тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU