2019-10-29T14:57:23+03:00
Общество

Известную тюменскую птицефабрику оштрафуют за порчу земли куриным пометом

Предприятие не провело рекультивацию и понесло наказание
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменскую птицефабрику оштрафовали за складирование куриного помета на земле. Фото - pixabay.com.Тюменскую птицефабрику оштрафовали за складирование куриного помета на земле. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюменской области оштрафована птицефабрика «Боровская». Предприятие не соблюдает требования земельного законодательства, портя землю куриным пометом.

– Общество допустило порчу земель на площади 9,8 гектаров. Сотрудники складировали куриный помет прямо на участок без специального влагопоглощающего материала. Земля не была защищена от атмосферных осадков, не были проведены обязательные мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что по фактам нарушений птицефабрику привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 440 тысяч рублей. Однако предприятие так и не провело рекультивацию нарушенных земель. Суд снова оштрафовал общество: в этот раз на пятьдесят тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Национальном чемпионате профмастерства Тюменскую область представят 19 человек
От реализации национального проекта «Культура» заметен существенный эффект
В Тюменской области в 2019 году планируется расселить 22 тысячи «квадратов» аварийного жилого фонда
Ночной ураган, приговор убийце матери и миллиарды на дорогу: публикуем главные новости Тюмени 29 октября 2019
Почти пятнадцать километров «ливневок» построили в Тюмени за год
Знала, но поверила: «полицейский» развел тюменку на двести тысяч рублей
Тюменцам расскажут все о материнском капитале
В Тюмени наркоман-рецидивист сломал ногу, убегая от полицейских после ограбления
Эргокомнату для реабилитации пациентов, перенёсших инсульт, оборудовали в тюменской ОКБ №2
Тюменец в лесу варил наркотики
В прокуратуре рассказали, сколько взяток дали тюменцы в этом году
На помощь пьяному тюменцу, улетевшему на авто в кювет, приехали нетрезвые друзья
В Тюменской области в третий раз пройдёт региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике
Инспекторы ДПС снимают тонировку с машин тюменцев
Девять лет «строгача» получил тюменец, забивший мать металлическим креслом
В Тюмени пьяная девушка выпала с шестого этажа и осталась жива
Тоболячка с трехмесячным стажем вождения сбила на «зебре» двух подростков
Детские оздоровительные лагеря Тюменской области примут во время каникул 4,5 тысяч ребятишек
На ремонт участка тюменской трассы потратят почти пять миллиардов рублей
Тюменская область презентовала свой туристический потенциал в Японии
Семья из Викулово представит Тюменскую область на федеральном конкурсе
«Очень страшно»: в Тюмени ветер срывал кровли, сносил остановки и валил деревья
Югра стала лидером УрФО по количеству заявок на конкурс управленцев
Около полутора тысяч тюменцев больны псориазом