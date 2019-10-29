Инспекторы ДПС снимают тонировку с машин тюменцев

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-29T12:18:23+03:00

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С начала года более 16 тысяч тюменцев привлечены к ответственности за незаконную тонировку. Чаще тонируют свои авто молодые водители, более опытные понимают опасность затемнения стекол: при осадках или в сумерках водитель может просто не заметить пешехода на дороге.

– Если после остановки машины и проведения замеров светопропускания стекол водитель тонированного авто устраняет тонировку на месте – инспекторы выписывают ему штраф и изымают тонировочную пленку. Если же снимать пленку он не хочет, тогда ему выпишут спецтребование об устранении нарушения, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в таком случае водителю придется явиться в ГИБДД и предоставить свое авто с уже устраненной неисправностью. В противном случае регистрация ТС будет аннулирована. Кроме того, за невыполнение законного требования сотрудника полиции нарушитель выплатит штраф от 500 до одной тысячи рублей, также его могут арестовать на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU