2019-10-28T20:54:31+03:00
Общество

Тюменцы вернулись со Всероссийского слёта студенческого отряда с наградами и впечатлениями

Мероприятие состоялось с 25 по 27 октября в Москве
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменцы вернулись со Всероссийского слёта студенческого отряда с наградами и впечатлениямиТюменцы вернулись со Всероссийского слёта студенческого отряда с наградами и впечатлениями
Изменить размер текста:

Делегация Тюменского областного студенческого отряда возвращается домой с наградами и впечатлениями с Всероссийского слёта студенческого отряда. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, слёт, который прошёл с 25 по 27 октября в Москве, посвятили 60-летию движения и 15-летию молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

В Центральном штабе МООО «РСО» высоко оценили работу руководства штаба Тюменского регионального отделения. Командир штаба Тюменского регионального отделения СО Анастасия Досхоева награждена медалью «За взаимодействие»,

За значительный вклад в развитие студенческих отрядов транспортной отрасли министр транспорта Евгений Дитрих наградил медалью «За взаимодействие» командира штаба Тюменского регионального отделения СО Анастасию Досхоеву, председатель правления и комиссар Тюменского регионального отделения МООО «РСО» Александр Заболотских и Елена Доценко награждены Почётной грамотой «За заслуги в сфере молодёжной политики и добросовестный труд».

Студентка строительного института ТИУ Александра Зырянова стала лучшим специалистом по охране труда и технике безопасности на конкурсе профмастерства «ТрудКрут». По её словам, на конкурсе она разбирала кейсы с ситуациями на производстве, работала на высоте и рисовала плакаты по охране труда. А ещё тюменцы выступили на Всероссийском творческом фестивале студенческих отрядов «Творч», где были представлены 63 творческих номера по направлениям: вокал, хореография, театр и оригинальный жанр.

Отметим, что всего в программе слёта приняли участие 63 тюменца: ветераны, бойцы, комиссары и командиры отрядов вузов Тюмени и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области займутся благоустройством озера Алебашево
В Тюменской области обсудят вопросы профилактики правонарушений среди подростков
Тюменские онкологи применяют методику биопсии сигнального лимфатического узла при меланоме
В 2020 году Центр поддержки экспорта Тюменской области проведёт набор на предоставление новой услуги
Тоболяки оценили качество воды после ввода в эксплуатацию Сумкинского и Соколовского водозаборов
В Тюменском районе планируют удержать набранный темп строительства дорог благодаря нацпроекту
Почти 800 тысяч «квадратов» жилья введено в Тюменской области на 1 октября 2019
В Тюменской области реализуется федеральный проект «Экспорт продукции АПК»
Проект по развитию экспорта медицинских услуг в Тюменской области реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Нацпроект «Здравоохранение»: каких показателей планируется достичь в Тюменской области до 2024 года
Подорожание проезда, отключение каналов и приговор подрывателю банкоматов: публикуем главные новости Тюмени 28 октября 2019