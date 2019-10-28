Тюменцы вернулись со Всероссийского слёта студенческого отряда с наградами и впечатлениями

СЕГОДНЯ 20:54 2019-10-28T20:54:31+03:00

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Делегация Тюменского областного студенческого отряда возвращается домой с наградами и впечатлениями с Всероссийского слёта студенческого отряда. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, слёт, который прошёл с 25 по 27 октября в Москве, посвятили 60-летию движения и 15-летию молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

В Центральном штабе МООО «РСО» высоко оценили работу руководства штаба Тюменского регионального отделения. Командир штаба Тюменского регионального отделения СО Анастасия Досхоева награждена медалью «За взаимодействие»,

За значительный вклад в развитие студенческих отрядов транспортной отрасли министр транспорта Евгений Дитрих наградил медалью «За взаимодействие» командира штаба Тюменского регионального отделения СО Анастасию Досхоеву, председатель правления и комиссар Тюменского регионального отделения МООО «РСО» Александр Заболотских и Елена Доценко награждены Почётной грамотой «За заслуги в сфере молодёжной политики и добросовестный труд».

Студентка строительного института ТИУ Александра Зырянова стала лучшим специалистом по охране труда и технике безопасности на конкурсе профмастерства «ТрудКрут». По её словам, на конкурсе она разбирала кейсы с ситуациями на производстве, работала на высоте и рисовала плакаты по охране труда. А ещё тюменцы выступили на Всероссийском творческом фестивале студенческих отрядов «Творч», где были представлены 63 творческих номера по направлениям: вокал, хореография, театр и оригинальный жанр.

Отметим, что всего в программе слёта приняли участие 63 тюменца: ветераны, бойцы, комиссары и командиры отрядов вузов Тюмени и области.

ИСТОЧНИК KP.RU