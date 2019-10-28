2019-10-28T14:10:50+03:00
Общество

В Тюменской области стартовал фестиваль профессий «Билет в будущее»

Проект по ранней профориентации школьников реализуется в рамках национального проекта «Образование»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области стартовал фестиваль профессий «Билет в будущее»В Тюменской области стартовал фестиваль профессий «Билет в будущее»
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Проект по ранней профориентации «Билет в будущее» стартовал в тюменском Выставочном зале. Фестиваль профессий инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Оператором проекта выступил Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)».

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в течение четырёх дней школьников ждут более 55 кейсов и знакомство с восьмью самыми востребованными направлениями в будущем. По словам регионального координатора проекта «Билет в будущее» в Тюменской области Юлии Бояркиной, на фестивале ребята познакомятся с востребованными профессиями и выполнят практические задание по восьми направлениям.

- В их числе: IT-технологии, транспорт и логистика, сельское хозяйство, медицина, энергетика, строительство и комфортная среда, новые материалы, нефтегазовая отрасль, - рассказала Юлия Бояркина.

Задача программы «Билет в будущее» - помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии. За несколько часов каждый ребёнок успеет пройти по всем восьми зонам и примерить на себя самые перспективные и востребованные профессии. К примеру, на площадке «Медицина» ребята накладывали швы и повязки манекену, на площадке «Транспорт и логистика» - управляли кораблём и поездом, на площадке «Сельское хозяйство» - определяли качество зерна и многое другое.

Проект «Билет в будущее» рассчитан на школьников с шестого по одиннадцатый классы. По мнению экспертов, профориентацию нужно начинать уже в средних классах. Для программирования беспилотников, редактирования генома, разработки нейроинтерфейсов нужны подготовленные молодые кадры.

Отметим, что в фестивале принимают участие около 800 педагогов и более 20 значимых для Тюменской области предприятий-работодателей. Пока ученики участвуют в фестивале, их педагоги-навигаторы учатся и защищают проекты на базе гимназии №16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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