2019-10-28T13:12:04+03:00
Экономика

Федеральные министерства позитивно оценивают перспективы реализации нацпроектов в Тюменской области

Об этом заявил полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Федеральные министерства позитивно оценивают перспективы реализации нацпроектов в Тюменской областиФедеральные министерства позитивно оценивают перспективы реализации нацпроектов в Тюменской областиФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Федеральные министерства и аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе позитивно оценивают перспективы реализации национальных проектов в Тюменской области. Об этом в минувшую пятницу, 25 октября, заявил полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов на совещании, посвященном реализации национальных проектов в Тюменской области.

По словам Николая Цуканова, в регионе наработаны передовые практики и технологии, которые должны быть распространены на другие регионы.

- Тюменская область по многим социально-экономическим характеристикам лидирует в общероссийских рейтингах. Тюменский регион входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Тюмень – лучший город по качеству жизни населения, - отметил полпред.

Николай Цуканов отметил, что всё это накладывает на региональную власть обязательства по поддержанию достигнутого высокого уровня и удовлетворению возросших требований жителей. По его словам, Тюмень сегодня – определённый стандарт, причём не только для субъектов Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Тем не менее, перед Тюменской областью стоят ответственные задачи. В том числе: улучшение экологической ситуации, повышение качества питьевой воды во многих муниципалитетах, расширение и модернизацию ливнёвок в Тюмени, содействие развитию малого и среднего бизнеса, популяризация предпринимательства и повышение качества питьевой воды.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области заявил о том, нацпроекты, которые реализуются в России по инициативе президента России Владимира Путина, гармонично вписались в систему региональных госпрограмм социально-экономического развития, которая реализуется в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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