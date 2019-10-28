2019-10-28T09:07:19+03:00
Общество

Несколько телеканалов перестали вещать в Тюмени

Рассказываем, почему это произошло
Вадим Бегун
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В Тюмени перестали вещать несколько каналов. Фото - pixabay.com.В Тюмени перестали вещать несколько каналов. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени сегодня, 28 октября, с утра перестали вещать несколько телеканалов. «ОТР», «Пятый канал», «ТВ Центр» – это не полный список каналов, которые в настоящее время нельзя посмотреть.

По информации, размещенной на сайте «Российской телевизионной и радиовещательной сети» следует, что «с 28 октября по 3 ноября на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования».

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», – говорится на интернет-портале.

Уточнить информацию по отключениям в Тюмени и других населенных пунктов региона можно на сайте «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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