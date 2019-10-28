Почти сто тюменцев эвакуированы из-за пожара в многоэтажке на улице Республики

СЕГОДНЯ 08:41 2019-10-28T08:41:09+03:00

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В Тюмени накануне, 27 октября, в восьмиэтажке на улице Республики, 237 произошел пожар. Спасатели эвакуировали восемьдесят человек.

– Вызов по этому поводу поступил в восьмом часу вечера. Горела комната на четвертом этаже. Из здания эвакуировали 80 человек, 30 из которых – дети. Пожар на площади десять квадратных метров удалось полностью ликвидировать к 20.19. Пострадавших в результате инцидента нет, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Очевидцы сообщили, что мужчина, проживающий в общежитии, совершил поджог. Доподлинно это неизвестно, истинную причину пожара только предстоит выяснить дознавателям.

– По предварительной версии, в квартире, где произошло возгорание, находился 40-летний мужчина. Хозяин жилья был в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, он и совершил поджог квартиры, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени, добавив, что в настоящее время проводится доследственная проверка, пишет «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU