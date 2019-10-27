Тюменская область – на первом месте в России по урожайности овощей

СЕГОДНЯ 20:20 2019-10-27T20:20:33+03:00

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Тюменская область стала лидером среди регионов России по урожайности овощей: показатель в регионе составил 490 центнеров с гектара. Второе место заняла Астраханская область с урожайностью в 464,4 центнера с гектара, третье – Нижегородская область с урожайностью овощей в 458,6 центнера с гектара. Такие данные содержатся в оперативной отчётности Министерства сельского хозяйства РФ.

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, уборка овощей в регионе уже завершена – собрано 69,6 тысяч тонн. Наибольший валовый сбор обеспечили хозяйства Упоровского и Тюменского муниципального районов (по 25,4 тысячи тонн), наивысшую урожайность показало АО «Мальковское», где собрали 787,6 центнера с гектара. Внутриобластная потребность в овощах, без учёта бахчевых культур, обеспечивается с учётом производства в личных подобных хозяйствах людей.

Положительные итоги показали все направления. Например, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил почти 1,5 млн тонн при урожайности 22,4 центнера с гектара. Это на 12% выше уровня 2018 года. По урожайности регион находится в УФО на 1 месте, по территории Сибири и Дальнего Востока – на 2 месте.

Картофель убрали на площади 8574 га. Валовой сбор составил 259,4 тысяч тонн при урожайности 302 центнера с гектара. Это выше уровня 2018 года на 8,7 процента. По урожайности картофеля Тюменская область находится на 1 месте по территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Рапс на семена собрали с площади 34 тысячи гектаров. По урожайности рапса семена среди регионов УФО Тюменская область находится на 2 месте.

Отметим, что сейчас тюменские аграрии ведут работы под урожай 2020 года. Озимые зерновые и кормовые культуры посеяны на площади 11,1 тысяч гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU