2019-10-27T20:10:09+03:00
Экономика

Представители регионов УФО обсудили развитие телемедицины на круглом столе

Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Представители регионов УФО обсудили развитие телемедицины на круглом столеПредставители регионов УФО обсудили развитие телемедицины на круглом столе
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Заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов и начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков приняли участие в круглом столе, посвящённом развитию телемедицины в УФО в рамках национального проекта «Здравоохранение». Мероприятие состоялось в екатеринбургском пресс-сцентре ТАСС с участием помощника полномочного представителя президента РФ в УФО Евгением Гурарием.

Представители регионов УФО рассказали о развитии телемедицины, о возможностях, которые она открывает и о подключении к интернету социально-значимых объектов. Благодаря цифровизации в Тюменской области процесс получения медицинских услуг стал намного проще.

Бесспорно, телемедицина – тренд мирового здравоохранения. Одним из этапов развития телемедицины в Тюменской области стало создание в 2019 году регионального телемедицинского центра на базе консультативных поликлиник Областной клинической больницы №1. Здесь проводятся консультации в формате «Врач – врач – пациент». Благодаря этому у пациента из отдалённого района есть возможность проконсультироваться со специалистами, не приезжая в Тюмень. В 2019 году по 11 профилям медицинской помощи было выполнено 500 консультаций.

Отметим, что в региональных медицинских учреждениях существует узконаправленная услуга по мониторингу артериального давления. Ею пользуются пациенты, состоящие на диспансерном учёте с риском артериальной гипертонии. Эта форма обращения позволяет врачу подобрать индивидуальную терапию для конкретного пациента.

Совсем скоро в рамках развития информатизации здравоохранения Тюменской области планируется внедрить больше удобных информационных сервисов и телемедицинских услуг для граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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