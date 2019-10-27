2019-10-27T17:06:36+03:00
Общество

В Тюменской области завершился проект «Тюменское лето в Крыму»

Этим летом в Черноморском районе Крыма отдохнули около 2 тысяч человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области завершился проект «Тюменское лето в Крыму»В Тюменской области завершился проект «Тюменское лето в Крыму»
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Около двух тысяч человек из Тюменской области, из которых 1,1 тысяч – дети, посетили базы Черноморского района Республики Крым в рамках проекта «Тюменское лето в Крыму» по путёвкам «Мать и дитя». По итогам реализации проекта глава Черноморского района Людмила Глушко поблагодарила губернатора Александра Моора «за оказанную методическую и практическую помощь, развитие дружеских партнерских отношений, плодотворную работу и в связи с 5-летием со дня начала сотрудничества между Черноморским районом Республики Крым и Тюменской областью».

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, с 2018 года региональное правительство реализует пилотный проект, в рамках которого часто болеющие дети могут поправить здоровье на базах отдыха Черноморского района Республики Крым. В проекте «Тюменское лето в Крыму» принимают участие семьи, дети которых состоят на диспансерном учете в организациях здравоохранения по заболеваниям дыхательной системы, атопическому дерматиту или после перенесённой острой пневмонии. Расходы на проживание и питание оплачиваются за счёт областного бюджета.

В 2018 году по итогам мониторинга состояния здоровья детей органы здравоохранения выявили снижение количества перенесённых ОРВИ на 57%, тяжёлых и среднетяжёлых обострений – на 33%, курсов лечения с использованием антибиотиков – на 40%.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», летом 2019 года в детских оздоровительных лагерях Тюменской области отдохнули около 160 тысяч детей, 34 тысячи из которых – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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