Выпускники «Школы социального предпринимательства» реализуют проекты в Тюменской области

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-27T14:56:30+03:00

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Ярким примером развития социального предпринимательства в Тюменской области можно назвать опыт тюменки Татьяны Зыковой, создавшей проект «Мужское наставничество». Как сообщили в «Инвестиционном агентстве Тюменской области», первостепенная задача начинания – восстановить равновесие воспитания в семьях, где отсутствует папа. У детей, участников проекта, есть возможность пообщаться с бизнесменами, тренерами, чемпионами и силовиками – то есть с теми, кто может наставить мальчишек в жизненном пути и помочь мамам в воспитании мужественности в детях.

По словам Татьяны, идея проекта родилась в общении с родителями.

- Мы уже провели первый утренний заряд с Чемпионами на площади 400-летия Тюмени. В планах развитие и популяризация идеи, которая предваряет наш основной проект — «Резиденцию творцов, - отметила тюменка. – «Школа социального предпринимательства дала понимание, что нельзя абстрагироваться от финансовой модели, нужно просчитывать все до мелочей.

Ещё одна тюменка, руководитель Центра перинатальной культуры «Под сердцем» Мария Капустина, занимается подготовкой будущих мам к родам. Сейчас она работает с уже родившими мамочками и запускает клубное направление. В ноябре 2019 планируются встречи «уставших мам», на которых у женщин будет возможность обменяться опытом и получить поддержку опытного специалиста. Кроме того, Центр «вывозит» молодых мам в бассейн и предоставляет им услуги массажа. Уже запущен курс развития ребёнка, где все мамы под руководством педагога научатся эмоционально развивать ребёнка.

- «Школа социального предпринимательства» позволила взглянуть на свое дело чуть отстраненно. Когда садилась писать бизнес-план, думала, будет легко, ведь я сама руковожу всеми процессами в Центре «Под сердцем». Но, оказалось, что это непростая задача, - говорит Татьяна. – Нужно углубиться в свой бизнес и создать уникальное товарное предложение, понять своего клиента.

По словам Марии, понимание, для кого ведётся работа, появилось только после составления финансового и бизнес-плана.

Отметим, что проект «Школа социального предпринимательства» реализуется Инвестиционным агентством Тюменской области по заказу Правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU