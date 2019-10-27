Лучшие химики из тюменских школ отправятся на Уральский химический турнир

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-27T11:37:54+03:00

Темой турнира 2020 стала "Химия и кухня". Фото из группы Межрегионального химического турнира в ВК

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Уральский химический турнир состоится в середине декабря. Первая четверка сильнейших команд тюменского региона, победивших в областном этапе Межрегионального химического турнира, уже получила приглашения.

В областном этапе ученики 8-11 классов из 10 муниципалитетов Тюменской области состязались в решении сложных химических задач. В том чисел им пришлось защищать свои решения и оспаривать чужие. 27 командам, а именно столько их боролось за победу, пришлось примерить на себя роли докладчиков, оппонентов и рецензентов.

Оценку знаниям школьников ставили студенты старших курсов и преподаватели всех тюменских вузов. По их мнению лучшей стала команда «Гром. Наследие» из лицея №93 города Тюмени. Чуть отстала от нее «Монооксид дигидрогена» из тюменской школы №65, занявшая второе место. На третьем месте оказалась команда «Аргон» из Абатской школы №2 Абатского района. Ну а четвертой сильнейшей командой жюри признало команду «Радикалы» из Тюменской физико-математической школы.

В личных зачетах «Лучшим докладчиком» признана Софья Ленивцева из физико-математической школы, а «Лучшим оппонентом» стал ученик тюменской школы №65 Даниил Приказчиков.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, команда – победитель следующего этапа примет участие в заключительном этапе, который состоится в феврале 2020 года в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU