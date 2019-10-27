2019-10-27T09:20:28+03:00
Экономика

Уватскому району предстоит увеличить объемы жилищного строительства

Муниципалитет Тюменской области испытывает потребность в новых домах из-за программы сноса аварийного жилья
Лидия Шумкова
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По планам этого года Уватский район должен ввести 10 тысяч квадратных метров. Фото с сайта uvatregion.ruПо планам этого года Уватский район должен ввести 10 тысяч квадратных метров. Фото с сайта uvatregion.ru
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В 2019 году в Уватском районе ввели в эксплуатацию шесть тысяч квадратных метров жилья. Это лишь 70% от запланированных показателей. По словам заместителя начальника управления градостроительной деятельности муниципалитета Алексея Созонова, по планам район должен ввести 10 тысяч квадратных метров.

- Несколько территорий уже выполнили доведенные до них планы по вводу. Среди них Демьянское, Красноярское и Осинниковское сельские поселения, – передает его словам «Тюменская линия».

Так, в Демьянском сельском поселении введено в эксплуатацию 1,5 тысячи квадратных метров. Сюда, в том числе, входят десять частных домов, возведенных по улицам Строителей, Доронина и Новосельской.

В ближайшее время ввести в эксплуатацию планируют 30-квартирный дом в Туртасе по улице Юности Комсомольской. Там уже проведены инженерные сети, готова внутренняя черновая отделка квартир, осталось лишь благоустроить прилегающую территорию. Всего Туртасское сельское поселение намерено ввести 2,8 тысячи квадратных метров жилья также, как и Уватское. Объемы уже выполнены на 69% и 52% соответственно.

В следующем году перед районом стоит задача значительно увеличить объемы жилищного строительства и несколько последующих лет удерживать их на новом уровне. Это необходимо, поскольку там началась реализация программы сноса аварийного жилья. Кроме того, в муниципалитете происходят обновления кадров в социальной сфере, а, следовательно, есть потребность в служебном жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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