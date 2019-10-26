Тюменская гимназия отмечает юбилей

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-26T12:04:21+03:00

Свои двери для учеников школа №16 распахнула 55 лет назад

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Одна из гимназий Тюмени отмечает 55-летний юбилей. Но свой статус школа №16, история которой началась в 1964 году, получила не сразу.

В те далекие года школа стояла на болоте и была почти на окраине Тюмени. В 2010 году первое здание школы признали аварийным и снесли, а на его месте построили новую современную школу. Но в памяти многих выпускников, их за 55 лет более 5 тысяч человек, сохранился образ из детства.

- Та самая школа. Кирпичная. Любимая. Памятная, - вспоминает писатель и журналист Виктор Строгальщиков (второй выпуск школы). - С досками, положенными на кирпичи, чтобы можно было через грязь и лужи до нее добраться. С огромным болотом, на месте нынешнего замечательного сквера.

Эти слова подтверждают и учителя, работавшие в школе с первых дней. Так, Ирина Гилева пришла молодым специалистом в школу №16 в 1964 году и вспоминает, что учащиеся любили похулиганить.

- Захожу я в класс после перемены, беру с учительского стола свой портфель, а из него лягушка большая выпрыгивает. Рядом болото было, вот кто-то из учеников поймал и мне подложил. Выяснила автора идеи, заставила вернуть земноводное в естественную среду, - рассказала Ирина Гилева.

Следует отметить, что педагогический коллектив школы действительно умел найти общий язык с учениками. Так, всего через два года, в 1966 году комсомольская организация школы №16 стала лучшей в Тюмени, передает «Тюменская область сегодня».

Сейчас здесь учатся 2229 учеников и именно на базе этой школы действует площадка по работе с одаренными юными тюменцами. 26 октября в стенах школы пройдет торжественное собрание, посвященное юбилею.

ИСТОЧНИК KP.RU