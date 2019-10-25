2019-10-25T15:41:50+03:00
Общество

В Тюмени на два часа обесточат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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В Тюмени на два часа обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.В Тюмени на два часа обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения завтра, 26 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 10.00 до 12.00 отключение светофорных объектов на пересечении улиц Котовского и Минской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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