СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-25T15:41:50+03:00

В Тюмени на два часа обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

Изменить размер текста: A A

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения завтра, 26 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 10.00 до 12.00 отключение светофорных объектов на пересечении улиц Котовского и Минской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU