В Тюмени на два часа обесточат светофоры
Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
В Тюмени на два часа обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения завтра, 26 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.
Так, с 10.00 до 12.00 отключение светофорных объектов на пересечении улиц Котовского и Минской.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU