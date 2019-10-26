2019-10-26T10:15:57+03:00
Здоровье

Свыше 900 человек присоединились к тюменскому проекту «Дыши свободно»

Он направлен на снижение заболеваемости туберкулезом
Марина Васильева
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С марта 2019 года в Тюменской области реализуется профилактический проект «Дыши свободно». Его разработала и внедрила ассоциация фтизиатров региона.

Проект включает в себя комплекс мероприятий, направленных на формирование у школьников навыков безопасного поведения в быту и в обществе, привлечение педагогов к внедрению эффективных способов сохранения здоровья. Он также призван просвещать родителей в вопросах использования инновационных методов иммунодиагностики, раннего выявления и предотвращения инфекционных заболеваний у детей.

Запуску серии информационных встреч, фтизиатры провели мониторинг образовательных учреждений. Они выявили школы, где зарегистрировано наибольшее количество отказов родителей от иммунодиагностики. В них медработники и провели специально разработанные семинары-практикумы, способные убедить учителей и родителей более ответственно относиться к вопросам профилактики инфекций.

Кроме того, для пропаганды прививок среди самих школьников использовали интерактивные формы занятий с использованием сюжетно-ролевых игр и наглядных материалов, отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Всего с момента запуска в марте профилактического проекта «Дыши свободно», прошло 23 семинара, в которых участвовало более 900 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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