Александр Моор рассказал о Заслуженном пилоте РФ Владимире Синдееве

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-25T12:40:34+03:00

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Полномочный представитель Президента Российской Федерации в УФО Николай Цуканов сегодня, 25 октября, вручил награду «Заслуженный пилот Российской Федерации» Владимиру Александровичу Синдееву. Об этом в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Почетное звание выдающемуся тюменцу присуждено Указом Президента России.

По словам главы региона, Владимир Синдеев - человек с большой буквы, отдавший своему делу более 45 лет. За время своей работы он провёл в воздухе свыше 15 тысяч часов в воздухе.

- Он занимался авиационными работами для ведущих нефтедобывающих компаний страны, летал по заданиям санитарной авиации и выполнял перевозки в африканских странах, - отметил Александр Моор. - В свои 67 лет Владимир Александрович единственный пилот в России, кто командует экипажем самого большого вертолета в мире – Ми-26.

Ученики Владимира Александровича входят в элиту вертолётной авиации России и трудятся в авиакомпаниях «Газпром авиа», «Скол» и «Ямал». Как отметил глава региона, свои знания Синдеев передал 60 выпускникам Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации. Сегодня они работают в «ЮТэйр-Вертолетные услуги».

Помимо этого, командир гражданской авиации принимал участие в авиационных работах по возведению объектов Олимпиады в Сочи, в открытии терминала «Ворота Арктики» в Карском море и многих других. Главное желание Владимира Александровича - быть полезным предприятию, авиационной отрасли и России.

Александр Моор пожелал Владимиру Александровичу крепкого здоровья и благополучия и подчеркнул, что гордится такими земляками.

ИСТОЧНИК KP.RU