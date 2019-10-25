Погода на 25 октября в Тюмени: и снова дожди

СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-25T05:01:27+03:00

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Сегодня, 25 октября, весь день в Тюмени будет облачным. Днем и вечером будет идти мелкий дождь, который постепенно усилится.

Температура воздуха ночью будет -1, +1. Днем потеплеет до 3 градусов тепла. Максимальная температура в этот день – плюс 4 градусов. Вечером также будет до +4. В этот день ожидается северо-западный ветер, переходящий в западный, 2-4 метра в секунду.

В этот день почитается память святых Прова, Тараха и Андроника. В прежние времена в этот день наши предки наблюдали за звездами и гадали по ним о погоде и урожае. Яркие звезды обещали мороз; тусклые – оттепель; сильное мерцание звезд синими оттенками – снег и перемену погоды; а если звезды пылали – быть ветрам и сухому году.

ИСТОЧНИК KP.RU