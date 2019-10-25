2019-10-25T07:01:09+03:00
Общество

Подросток, жестоко избивший тюменца, предложил растянуть выплату морального вреда на восемь лет

Молодой человек скрыл наличие дорогой иномарки
Вадим Бегун
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Тюменец скрыл от приставов дорогой автомобиль.Тюменец скрыл от приставов дорогой автомобиль.Фото: Ольга Крыльцова
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К судебным приставам пришел 18-летний тюменец, который с особой жесткостью избил местного жителя. Парень предложил выплачивать моральный вред частями.

– В отношении молодого человека суд вынес приговор и обязал его выплатить моральный вред размером в 100 тысяч рублей. На приеме у пристава должник сказал, что он нигде не работает и предложил выплачивать потерпевшему по тысяче рублей в месяц. По его словам, из имущества у него только старенький «ВАЗ», который практически не имеет ценности, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве сделали соответствующие запросы и нашли в собственности должника новенький автомобиль «Мерседес-Бенц», на который позже был наложен арест. После того, как о неожиданной находке сказали молодому человеку, он испугался и сразу оплатил всю сумму потерпевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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