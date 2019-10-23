2019-10-23T21:30:05+03:00
Общество

В Ишимском Центре занятости внедряют культуру бережливого производства

Модернизация ЦЗН ведётся в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ишимском Центре занятости внедряют культуру бережливого производстваВ Ишимском Центре занятости внедряют культуру бережливого производства
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В центре занятости Ишима и Ишимского района продолжается модернизация, в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, на стартовом совещании по запуску пилотного проекта эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Игорь Елин, Юлия Князева и Надежда Воронская рассказали о целях проекта, основных рисках, приоритетных направлениях улучшений и обсудили ожидания от проекта.

Сотрудники ФЦК занимаются проведением диагностики процессов, подготовкой методического и организационного сопровождения. Это необходимо для того, чтобы сократить до минимума документооборот и минимизировать временные потери специалистов службы занятости при помощи принципов бережливого производства. По основам бережливого производства также проводятся тренинги. В департаменте отметили, что задача специалистов ФЦК – сделать так, чтобы 80% обратившихся граждан были довольны оказываемыми услугами. Реализация проекта в Центре занятости населения рассчитана на два месяца.

После комплексной модернизации изменится внешний облик самой службы: здесь будут созданы комфортные условия для посетителей и изменён подход к работе.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», Тюменская область – один из 16 пилотных регионов, где с 2019 года началась реализация указанного проекта. Региональный проект «Поддержка занятости» включает в себя мероприятия, которые направлены на развитие инфраструктуры занятости, внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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