В Тюменской области проводятся осмотры, направленные на выявление онкозаболеваний

СЕГОДНЯ 21:17 2019-10-23T21:17:59+03:00

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Специалисты онкологического профиля из тюменского «Медицинского города» - маммолог и хирург-онколог – на прошлой неделе провели профилактические осмотры в областной больнице №15. Различные проекты по профилактическим осмотрам, направленные на выявление онкологических заболеваний, входят в региональную программу национального проекта «Здравоохранение». Проект в своей сверхзадаче направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 132,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

По словам маммолога Юрия Загородных, после осмотра на дополнительное обследование были направлены две пациентки. Подозрений на злокачественные образования у них не было, зато были доброкачественные узловые образования молочных желез. Большинство обратившихся – женщины старше 40 лет.

- Все они имели представление о том, что такое онкологическая настороженность. Знали, что нужно регулярно делать маммографию и обследовать себя самостоятельно. Это говорит о хорошей работе отделения профилактики больницы №15. Нижнетавдинские женщины грамотные, они знают, как позаботиться о своем здоровье, - отметил он.

Хирург-онколог Лариса Дорогина направила на дообследование троих пациентов, диагностировав у них подозрение на опухоль кишечника, базально-клеточный рак и подозрение на заболевание щитовидной железы. В случае подтверждения диагноза после предметной диагностики все пациенты получат специализированную медицинскую помощь или пройдут необходимое лечение по неонкологическому профилю.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», борьба с онкологическими заболеваниями – один из основных приоритетов в здравоохранении нашей страны и Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU