2019-10-23T21:00:50+03:00
Общество

«Серебряные» волонтёры проводят экскурсии по Тюмени для жителей и гостей города

Туристический проект реализуется в рамках национального проекта «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«Серебряные» волонтёры проводят экскурсии по Тюмени для жителей и гостей города«Серебряные» волонтёры проводят экскурсии по Тюмени для жителей и гостей городаФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области продолжается реализация социального проекта «ГидыTMN55+», который реализуется в рамках федерального и регионального проектов «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Так, например, «серебряные» волонтёры продолжают рассказывать тюменцам и гостям области об истории Тюмени. Авторскую экскурсию «Памятные места Тюмени» представила опытная участница социального проекта Ольга Лукошкина.

По словам волонтёра, в этот раз ей удалось сделать акцент не на красоте и величии Тюмени, а на людях, благодаря которым мы живём в процветающем городе.

- Необходимо помнить о благотворителях и меценатах, строивших и развивавших областную столицу. Так же важно отдать дать великому подвигу наших соотечественников, отдавших жизнь за свою Родину, - рассказала Ольга.

Под руководством волонтёра туристический автобус отправился от остановки «Центральный рынок» в направлении улицы Малыгина. Участники смогли увидеть красивые исторические панорамы областного центра, бульвары и площади. Умело составленный маршрут, в котором передвижения на автобусе чередовались с пешими прогулками, позволило совершить увлекательное путешествие по Тюмени и узнать множество интересных фактов из жизни города.

Напомним, социальный проект «ГидыTMN55+» Тюменского регионального Благотворительного фонда «Старшее поколение» реализуется в партнерстве с Областным геронтологическим центром и является победителем конкурса Фонда президентских грантов. Он является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни, а значит, и решения социально-демографических проблем в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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