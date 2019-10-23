СЕГОДНЯ 20:27 2019-10-23T20:27:19+03:00

Между Узбекистаном и Тюменской областью подписано соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения Фото: Татьяна Коркина

Оно действует три года с момента подписания

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Управление здравоохранения Хокимят Ташкентской области и департамент здравоохранения Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает информационное содействие в публикации научных трудов, консультативные мероприятия и стажировки, внедрение научно-исследовательских работ в практическое здравоохранение.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, подписанное Соглашение действует три года с момента подписания. По словам директора департамента Инны Куликовой, совместная работа и соглашение важны и перспективны для обеих сторон.

- Мы не останавливаемся в своем развитии, готовы изучать передовой опыт коллег, обмениваться своими наработками, лучшие из которых найдут свое отражение в практической помощи пациентам наших регионов, и не только, - отметила она.

По приглашению правительства Тюменской области делегация из Узбекистана посетила медицинские учреждения, которые включены в кластер «Медицинский город». Во время встречи с Инной Куликовой представители узбекской делегации обсудили вопросы поддержания взаимодействия по созданию системы долгосрочных партнёрских отношений и развитие взаимовыгодного сотрудничества.

- Вся работа должна быть направлена на реализацию мероприятий в сфере здравоохранения, повышения качества и доступности медицинской помощи, включая совместную деятельность в научно-практической и научно-исследовательской сфере и в сфере информационного обмена, - отметила Инна Куликова.

ИСТОЧНИК KP.RU