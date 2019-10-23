2019-10-23T19:57:08+03:00
Общество

Тюменские пенсионеры получили навыки ораторского искусства

Интенсив «Голос. Речь. Коммуникации» прошёл в рамках национального проекта «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские пенсионеры получили навыки ораторского искусстваТюменские пенсионеры получили навыки ораторского искусства
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Тюменские студенты «серебряного возраста 55+ раскрыли возможности своего голоса, приняв участие в интенсиве «Голос. Речь. Коммуникация». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Мероприятие состоялось в Информационно-библиотечном центре для участников проекта «MediaLab 55+», интенсив провела профессиональный теоретик и практик, логопед и специалист по речи широкого профиля Ася Куприянова. Кроме экспресс-модуля по развитию голоса и тренировке дикции, пенсионеры обучились приёмам общения и эффективной коммуникации.

Вместе с известным тюменским тренером журналисты 55+ поработали над навыками публичных выступлений и узнали, как правильно подстроиться под собеседника и как привлечь внимание аудитории и стать уверенным оратором. Пенсионерам показали также несколько дыхательных техник и комплексные упражнения на развитие артикуляционного аппарата. После встречи будущие медиаперсоны 55+ унесли с собой багаж практических знаний и навыков, которые пригодятся им в повседневной жизни.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», проект реализуется Тюменским региональным благотворительным фондом «Старшее поколение» и является победителем конкурса социально значимых просветительских проектов для пожилых людей «Серебряный возраст» благотворительного фонда «Хорошие истории».

ИСТОЧНИК KP.RU

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