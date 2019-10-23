В Тобольске прошёл конкурс военно-патриотической песни «Место подвига – Афганистан»

СЕГОДНЯ 19:32 2019-10-23T19:32:47+03:00

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В Тобольске состоялся первый областной конкурс военно-патриотической песни «Место подвига — Афганистан» в рамках XXV международного молодежного военно-патриотического фестиваля «Димитриевская суббота». Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, четверть века назад именно в духовной столице Сибири зародился фестиваль, как конкурс афганской песни.

На сцене ДК «Синтез» выступили около 30 вокалистов и музыкальных коллективов со всей Тюменской области. Лауреаты конкурса в номинациях: «Исполнители песен», «Авторы-исполнители», «Вокальные группы», «Вокально-инструментальные ансамбли» по специальному приглашению дирекции фестиваля смогут принять участие в международном конкурсе «Димитриевская суббота», который пройдет в Тюмени 31 октября, 1 и 2 ноября.

Учитывая, что для фестиваля «Димитриевская суббота» Тобольск – город знаковый, гостей и участников ждала насыщенная программа мероприятий. На примере сотрудничества общественных ветеранских организаций и студенческого сообщества вопросы патриотического воспитания молодёжи обсудили ветераны войны в Афганистане, представители общественных организаций и студенты в рамках круглого стола, который прошел в Тобольском педагогическом институте имени Д.И. Менделеева.

Традиционная патриотическая акция «Свеча» и церемония возложения цветов состоялась на мемориале «Воинам, погибшим за Отечество во все времена».

Завершил программу фестивальных мероприятий в Тобольске концерт ансамбля Воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ «Голубые береты».

ИСТОЧНИК KP.RU