В Тюмени будет рекультивирован земельный участок под свалкой отходов

СЕГОДНЯ 19:16 2019-10-23T19:16:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Работы по снижению негативного воздействия от несанкционированного размещения отходов на окружающую среду продолжаются в Тюменской области в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, региональное правительство не так давно провело работу по включению рекультивации земельного участка под свалкой отходов на девятом километре Велижанского тракта.

Площадь этого участка – 41,5 гектаров, она находится западнее действующего полигона твёрдых коммунальных отходов Тюмени.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень» частные ассенизаторы и возчики мусора возле села Успенское организовали нелегальную свалку с жидкими и твёрдыми отходами. Муниципалитет несколько лет пытается препятствовать дальнейшему загрязнению территории, перекрывая доступ к свалке. Но пока безуспешно. Дело в том, что к нелегальной свалке ведет две дороги. Одну из них – со стороны трассы – регулярно перекапывают и проехать по ней нельзя. Зато вторую дорогу, идущую от самого села, перекопать не получится – по ней заезжает на поля сельхозтехника. Этим и пользуются частники, занимающиеся вывозом мусора и жидких отходов.

Тем не менее, свалку в Успенке планируют устранить раз и навсегда. По словам начальника районного управления ЖКХ Артема Чертова, проектная документация по определению способа рекультивации будет разработана в 2020 году, а затем будут выполнены сами работы. Денежные средства для этого уже предусмотрены.

ИСТОЧНИК KP.RU