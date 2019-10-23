В регионе заработал публичный чат «ИТ-сообщество Тюменской области»

СЕГОДНЯ 19:04 2019-10-23T19:04:34+03:00

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Публичный чат «ИТ-сообщество Тюменской области» анонсирован в рамках II окружного форума «ИБ без границ», который состоялся 10 октября во время встречи ИТ-сообщества с органами власти. Проект реализуется в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика».

Этот чат – новый механизм взаимодействия ИТ-компаний с представителями органами власти. Как отметила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, в рамках проекта «Цифровые технологии» в регионе реализуется комплексный подход по созданию экосистемы для развития и применения инновационных технологий.

- Не так давно мы открыли Школу юных нейроинженеров совместно ООО «ОКАС» – тюменской компанией, работающей в области нейросетевых технологий и искусственного интеллекта, участником отраслевого союза «Нейронет». Это – наглядный пример совместной деятельности ИТ-компаний и государства по созданию условий для формирования новой для региона отрасли нейросетевых технологий, которая является важной составляющей развития сквозных цифровых технологий в Тюменской области, - отметила Мария Рудзевич.

В чате публикуют новости и информационные материалы, оказывают консультационную поддержку. Через чат у ИТ-компаний есть возможность познакомиться со специально подобранными новостными материалами и получать комментарии экспертов по интересующим вопросам в режиме реального времени. Экспертами выступают представители департамента информатизации Тюменской области, департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, департамента труда и занятости населения Тюменской области, департамент экономики Тюменской области и подведомственных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU