Новый спорткомплекс в Мальково оснастят необходимым оборудованием и инвентарём
Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства подписал распоряжение о выделении денежных средств на оснащение нового спорткомплекса «Олимпия» в селе Мальково. Его построили в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» за счёт областного бюджета.
Деньги будут направлены на приобретение специализированной техники, оборудования, мебели и инвентаря. Общая площадь спорткомплекса – более 2,5 тысяч квадратных метров. Здесь появятся: спортивный зал для игровых видов спорта с разметкой для мини-футбола, баскетбола и волейбола, тренажёрный зал, зал для общей физической подготовки, вспомогательные и технические помещения. Территория вокруг спорткомплекса будет тоже задействована для занятий спортом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам губернатора Александра Моора, основная цель регионального проекта «Спорт – норма жизни» – создание условий для занятий физической культуры и спортом.
- Мы уже многие годы целенаправленно двигаемся в этом направлении. Только за последние 5 лет введено в эксплуатацию около 400 объектов спорта. Сейчас в регионе действуют 3 700 спортивных сооружений. В рамках реализации национального проекта запланировано строительство и реконструкция еще ряда спортивных объектов, - отметил глава региона.
Сегодня строители выполнили работы по остеклению фасада, смонтировали автономную газовую котельную. Открыть новый спортивный комплекс в Мальково планируется в конце 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU