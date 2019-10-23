Новый спорткомплекс в Мальково оснастят необходимым оборудованием и инвентарём

СЕГОДНЯ 18:55 2019-10-23T18:55:20+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства подписал распоряжение о выделении денежных средств на оснащение нового спорткомплекса «Олимпия» в селе Мальково. Его построили в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» за счёт областного бюджета.

Деньги будут направлены на приобретение специализированной техники, оборудования, мебели и инвентаря. Общая площадь спорткомплекса – более 2,5 тысяч квадратных метров. Здесь появятся: спортивный зал для игровых видов спорта с разметкой для мини-футбола, баскетбола и волейбола, тренажёрный зал, зал для общей физической подготовки, вспомогательные и технические помещения. Территория вокруг спорткомплекса будет тоже задействована для занятий спортом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора Александра Моора, основная цель регионального проекта «Спорт – норма жизни» – создание условий для занятий физической культуры и спортом.

- Мы уже многие годы целенаправленно двигаемся в этом направлении. Только за последние 5 лет введено в эксплуатацию около 400 объектов спорта. Сейчас в регионе действуют 3 700 спортивных сооружений. В рамках реализации национального проекта запланировано строительство и реконструкция еще ряда спортивных объектов, - отметил глава региона.

Сегодня строители выполнили работы по остеклению фасада, смонтировали автономную газовую котельную. Открыть новый спортивный комплекс в Мальково планируется в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU