В школы и детсады Тюменской области пришла «Алгоритмика»

СЕГОДНЯ 18:29 2019-10-23T18:29:04+03:00

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Курс «Алгоритмика» пришёл в школы и детские сады Тюменской области в рамках национального проекта «Образование». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, обучение педагогов региона будет проводить разработчик – заведующий отделом учебной информатики НИИСИ РАН, кандидат физико-математических наук Анатолий Кушниренко.

Педагоги примут участие в семинарах и практикумах, во время которых они составят цикл из одиннадцати занятий; позже их предложат своим ученикам и воспитанникам. Обучаться они будут во время областной каникулярной сессии, которая пройдёт с 29 по 31 октября на базе школы №88.

По словам Анатолия Кушниренко, сегодня от ребёнка невозможно спрятать гаджеты: ноутбуки, планшеты и телефоны. То есть нельзя оградить себя от жизни – к ней надо готовиться.

- Ещё 400 лет назад арифметика изучалась в университетах, а сегодня - в первом классе. Такая же ситуация с самой важной отраслью информатики - алгоритмикой. Сорок лет назад она изучалась в университетах, а сейчас — в начальных классах, предварительное же знакомство начинается еще до школы, - отметил он.

Технический прорыв стал возможен благодаря методике программирования, в которой используется не текст, а картинки. Их значение понятно даже малышу, не умеющему читать. Процесс программирования для малышей становится игрой, в которой символическими значками нужно указать роботу, что делать и куда ехать. Как отметил Анатолий Кушниренко, алгоритмическая грамотность даёт понимание того, как переложить на компьютер работу, с которой раньше справлялись только люди.

- Алгоритмическое мышление заключается не в способности исполнять алгоритмы, а в способности их придумывать и, более того - обсуждать и корректировать. Много лет назад математики доказали, что нужна творческая деятельность, чтобы понять, как работает алгоритм, и чтобы этот алгоритм составить, - подчеркнул он.

Пилотными площадками внедрения «Алгоритмики» станут школы №41 и №88 и детские сады №50 и №186. Проект реализуется в рамках работ по созданию Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU