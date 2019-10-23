В Тюменской области стартовал сбор заявок на конкурс «Лучший экспортёр года»
В Тюменской области стартовал конкурс «Лучший экспортёр года», в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Организаторами конкурса выступили департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и Центр поддержки экспорта Тюменской области.
К участию в конкурсе приглашаются предприятия малого и среднего бизнес, которые осуществляли экспорт товаров и услуг в 2018 году. В числе номинаций конкурса:
- «Экспортер года в сфере промышленности»;
- «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;
- «Экспортер года в сфере услуг»;
- «Экспортер года в сфере высоких технологий»;
- «Прорыв года».
Победитель конкурса «Экспортер года Тюменской области» в каждой номинации получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 15 ноября 2019 года в электронном виде на электронную почту руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области – PoluhinSV@72to.ru. Контактный телефон: +7 (3452) 534000 (доб.1003).
Победители регионального конкурса выдвигаются на Всероссийскую премию Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU