СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-23T18:09:43+03:00

В Тюменской области стартовал сбор заявок на конкурс «Лучший экспортёр года» Фото: pixabay.com

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области стартовал конкурс «Лучший экспортёр года», в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Организаторами конкурса выступили департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и Центр поддержки экспорта Тюменской области.

К участию в конкурсе приглашаются предприятия малого и среднего бизнес, которые осуществляли экспорт товаров и услуг в 2018 году. В числе номинаций конкурса:

- «Экспортер года в сфере промышленности»;

- «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;

- «Экспортер года в сфере услуг»;

- «Экспортер года в сфере высоких технологий»;

- «Прорыв года».

Победитель конкурса «Экспортер года Тюменской области» в каждой номинации получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 15 ноября 2019 года в электронном виде на электронную почту руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области – PoluhinSV@72to.ru. Контактный телефон: +7 (3452) 534000 (доб.1003).

Победители регионального конкурса выдвигаются на Всероссийскую премию Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU