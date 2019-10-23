Генконсул Великобритании и Северной Ирландии посетил Тюменскую область с рабочим визитом
Расширение внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества с Тюменской областью и знакомство с руководством региона – две основные цели визита в наш регион Генерального консула Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Ричарда Дьюэлла. Он встретился с директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонидом Остроумовым и его заместителем Антоном Машуковым.
Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в экономики, включая научно-образовательные и культурные проекты и инвестиционно-промышленный потенциал Тюменской области. Также обсудили подготовку к Экспортному форуму, который пройдёт в Тюмени 3 декабря. По словам Ричарда Дьюэлла, он готов вместе с Российко-Британской торговой палатой рассмотреть возможность приглашения эксперта на Экспортный форум.
Помимо всего прочего, Генеральный консул рассказал о возможности визита в Тюменскую область в 2020 году британских предпринимателей, приглашения музыкальной группы из Великобритании для проведения благотворительных концертов и организации двусторонних дружеских спортивных мероприятий.
В Тюменском государственном университете Генеральный консул ознакомился с множеством образовательных программ, в которых участвуют студенты, аспиранты и преподаватели ВУЗа и презентовал программу Chevening, которая предоставляет тюменским соискателям-знатокам английского языка обучаться в британском вузе с предоставлением стипендии от британской стороны сроком на 1 учебный год.
ИСТОЧНИК KP.RU