Генконсул Великобритании и Северной Ирландии посетил Тюменскую область с рабочим визитом

СЕГОДНЯ 17:46 2019-10-23T17:47:17+03:00

У него было две основные цели визита в наш регион

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Расширение внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества с Тюменской областью и знакомство с руководством региона – две основные цели визита в наш регион Генерального консула Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Ричарда Дьюэлла. Он встретился с директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонидом Остроумовым и его заместителем Антоном Машуковым.

Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в экономики, включая научно-образовательные и культурные проекты и инвестиционно-промышленный потенциал Тюменской области. Также обсудили подготовку к Экспортному форуму, который пройдёт в Тюмени 3 декабря. По словам Ричарда Дьюэлла, он готов вместе с Российко-Британской торговой палатой рассмотреть возможность приглашения эксперта на Экспортный форум.

Помимо всего прочего, Генеральный консул рассказал о возможности визита в Тюменскую область в 2020 году британских предпринимателей, приглашения музыкальной группы из Великобритании для проведения благотворительных концертов и организации двусторонних дружеских спортивных мероприятий.

В Тюменском государственном университете Генеральный консул ознакомился с множеством образовательных программ, в которых участвуют студенты, аспиранты и преподаватели ВУЗа и презентовал программу Chevening, которая предоставляет тюменским соискателям-знатокам английского языка обучаться в британском вузе с предоставлением стипендии от британской стороны сроком на 1 учебный год.

ИСТОЧНИК KP.RU